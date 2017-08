Share the joy

















In diesem Beitrag berichte ich, wieso man als Mieter und Immobilienbesitzer meiner Meinung nach die Finger von der KWG Hausverwaltung lassen sollte. Ich berichte, was ich so (und wie) erlebt habe. Zufriedenheit wird generell definiert als das Resultat eines Vergleichsprozesses von Erwartungen und Beurteilungen und ist subjektiver Natur. Darin herrscht weitestgehend Einigkeit in der Literatur und auf Basis dieser Definition werde ich argumentieren. (Anm.: Bitte Anmderkungen zum Beitrag und zur KWG Erlangen am Ende des Beitrags beachten)

Meine Erwartungen an die KWG Hausverwaltung:

Im Jahre 2014 sollte man von einer Hausverwaltung durchaus erwarten, dass diese transparent im Umgang mit Kunden (zu denen m. M. nach auch Mieter gehören) umgeht. Was bedeutet das? Flexible Handlungen, transparente Kommunikation, Reaktion auf Anfragen usw. Die Erwartungen werden natürlich erhöht, wenn eine Hausverwaltung schreibt, dass sie eine „zuverlässige, geradlinig-freundliche Art“ hat.

Beurteilung:

Positiv Beispiele

Leider habe ich keine positiven Dinge über die KWG Hausverwaltungzu berichten. Ich habe lange darüber nachgedacht, mir ist aber wirklich nichts eingefallen, bei dem ich sagen würde: “ja, das war super!”.

Negativ Beispiel 1. Instandhaltung des Hauses: Fragwürdig

Ich kann nichts dazu sagen, was im Hintergrund abläuft und wieso manche Dinge nicht gemacht werden – ob die Eigentümer es nicht wollen (was ich aber nicht glaube) oder ob die KWG Hausverwaltung es nicht kann/will. Wenn aber das Glasvordach durch einen Suizid zerstört wird, sollte eine Hausverwaltung das Vordach doch umgehend absichern, insbesondere dann, wenn es direkt über einem stark frequentierten Eingang ist. Neben dem Erscheinungsbild des Hauses geht es um die wahrgenommene Sicherheit (Glas über dem Eingang) und darum, die Bewohner nicht tag-täglich an diesen Vorfall zu erinnern. Wie reagiert die KWG?

Stattdessen war rund drei Wochen das zerbrochene Glas mit Klebeband repariert und mit aneinandergeschraubten Lattenrostleisten geflickt. Ja, Sie hören/lesen richtig! Dann, nach den rund 3 Wochen, wurde das zerbrochene Glas dann durch eine Holzplatte ersetzt. Wurde das wenigstens ordentlich gemacht? Eher nein. Denn die Bauarbeiter haben ihr Werkzeug und Überreste auf dem Vordach vergessen ;-). Und wieso kam das so spät? Weil laut der KWG Hausverwaltung die Ersatzteile nicht lieferbar waren (stimmt, in Bamberger Baumärkten gibt es kein Holz…). Spuren des Suizids sind übrigens noch immer auf dem Dach zu sehen – trotz Hinweisen… no comment!!!

Auch sonst gibt es einige Dinge im Haus, die Unzufriedenheit schüren: Abbröckelnder Putz, Graffiti, schmutzige Böden usw… in Zusammenhang mit den Legionellen, dem Umgang mit dem defekten Vordach und der Ignoranz von Kundenanfragen seitens der Mitarbeiter (siehe weitere Beispiele) lässt dies natürlich die Vermutung zu, dass sich die KWG Hausverwaltung nicht so um ein Haus kümmert, wie man das als Eigentümer gerne hätte. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass sich die KWG hier auf ihren Lorbeeren ausruht – das Geld kommt ja trotzdem. Da die KWG Hausverwaltung leider auf meine Anfrage noch nicht reagiert hat, weiß ich nicht, ob und inwieweit das stimmt – deshalb nochmal ganz explizit: Das ist nur meine subjektive Einschätzung.

Negativ-Beispiel 2: Das gefühlte Motto der KWG Hausverwaltung: “Wir ignorieren Kritik!”

Im Dezember letzten Jahres war es soweit: Ein neues Internetkabel wurde verlegt, wozu der Vorgarten/Eingangsbereich des Hauses aufgegraben wurde. So etwas wird von einer professionellen Objektverwaltung natürlich angekündigt. Nicht aber von der KWG Hausverwaltung. Telefonisch teilte mir die Objektbetreuerin mit, das wäre „unerwartet schnell gegangen“, weshalb es keine Zeit für eine Ankündigung geht. Stimmt. Jeder von uns lässt seinen Vorgarten mal spontan umgraben. Nungut, dumm gelaufen für all jeden, die ihre Fahrräder ordnungsmäßig am Fahrradständer angeschlossen haben. Denn eines Morgens, am Tag des spontanen Baubeginns, mussten die Fahrräder ja weg. Was macht der von der KWG Hausverwaltung beauftragte Hausmeister: Klar, er knackt das Schloss und stellt das Fahrrad – unangeschlossen – in den Fahrradkeller, in welchem auch hin und wieder mal Fahrräder gestohlen werden. Ärgerlich, da ich mir für Bamberg extra ein teureres Schloss gekauft hatte.

Also den Hausmeister angerufen und ihn gefragt wo denn mein Schloss ist. Zur Begrüßung bruddelte er etwas Unverständliches ins Telefon. Ich nehme an, es war die fränkische Variante von „Ja“ oder „Hallo“ oder „Wat issss?“. Ich schilderte mein Ergebnis ganz kurz. Reaktion, sinngemäßg: „I hob jetzadla koi Zaid“ und aufgelegt – ohne Verabschiedung oder anderen Basics der Höflichkeit. Okay, dachte ich mir, da muss wohl jemand mit den Grundregeln der Höflichkeit vertraut werden. Also habe ich nochmal angerufen und ihm einen Crashkurs Höflichkeit gegeben (kostenlos!). Auch wenn ich nicht glaube, dass er es verstanden hatte, kamen wir nun zum Thema: Ja, ich soll ein neues Schloss kaufen. Da das Fahrrad einen Platten hatte, dachte er, es wäre eh kaputt. Auf die Frage, ob ein Hausmeister – der ja für kleine Reparaturen eingestellt wird – wirklich so denken sollte, dass ein Fahrrad wegen eines Plattens wertlos ist, antwortete er wieder etwas Unverständliches. Egal.

Nun gut, glücklicherweise wurde das Fahrrad nicht geklaut und ich habe es in meinem Fahrradkeller abgestellt. Es war sowieso Winter. Also ne Email an die KWG Hausverwaltung geschrieben und angerufen. Die Objektbetreuerin tat recht freundlich und meinte, ich solle einfach ein neues vergleichbares Schloss kaufen und gut ist. Habe ich dann auch gemacht. Hat 45,09€ gekostet, hab es über Amazon gekauft, weil es dort am günstigsten war. Sollte nicht die Welt sein für eine Hausverwaltung. Oder?

Nunja, wer es auf Streit auslegt, bekommt auch Streit. Natürlich wurde die Rechnung erstmal nicht bezahlt. Nach einer Mahnung drei Wochen später per Email, kam dann ein Brief (ob die bei der KWG Hausverwaltung wohl die Funktion „Email beantworten“ kennen?), sie bezahlen nur 30€. Hallo? Alleine das Porto und die Personalkosten zum Erstellen des Brief werden wohl schon 15€ kosten ( außer vielleicht, die KWG Mitarbeiter werden “leistungsbezogen” bezahlt… ). Begründung: der Hausmeister hat den Wert des Schlosses auf 30€ geschätzt. Halten wir fest: Der Hausmeister, der nicht wusste, dass ein Kabel verlegt wurde (und es deshalb nicht ankündigen konnte) und der Hausmeister, der dachte, ein Fahrrad mit Platten ist Schrott. Ja, dieser Hausmeister hat eine “fachkundige” Schätzung über den Wert eines Fahrradschlosses abgegeben. Aha. Das ist eine Logik von der KWG Hausverwaltung…

Nun gut. Wenn die KWG Hausverwaltung meint, mir auf der Nase herumtanzen zu wollen, dann mache ich das auch. Also eine sachliche und freundliche Email geschrieben an die Objektbetreuerin. Keine Antwort. Angerufen, mit einem Mitarbeiter gesprochen, der mir einen Rückruf versprochen hat (“…Die Entscheidung liegt bei der Eigentümergemeinschaft…ich rufe Sie zurück…“). Kam der versprochene Rückruf? Natürlich nicht! Also mal eine deutlichere Email geschrieben und auch gesagt, dass ich mir das recht vorbehalte, im Internet darüber zu berichten. Daraufhin reagierte der Geschäftsführer persönlich via Brief taube , er wäre ja gerne kulant, aber nicht, wenn man mit „Rufschädigung“ droht. Abgesehen davon, dass Rufschädigung die bewusste Verbreitung falscher Tatsachen ist(was ich nicht mache), hat es mich gefreut, dass er auf „härtere“ Emails reagiert, während sachliche Emails ignoriert wurden. Also dachte ich, auf eine sachliche Emailantwort würde er nun reagieren. Aber bis jetzt kam noch nichts, was allerdings an den veralteten Kommunikationswegen der KWG Hausverwaltung liegen mag.

Negativ Beispiel 3: Legionellen? Lieber totschweigen!

Vor rund einem dreiviertel Jahr wurden in unserem Haus Legionellen festgestellt. Also sprach die KWG Hausverwaltung ein absolutes Duschverbot aus, was soweit ja auch absolut nachvollziehbar und notwendig war/ist. Da dies auf unbestimmte Zeit ausgestellt wurde, gibt es rein rechtlich daran auch nichts auszusetzen: Solange man nichts Gegenteiliges hört, gilt das Duschverbot – basta! Neben der juristischen Ebene sollte man sich aber auch überlegen, „was sich gehört“: Denn es ist nunmal leider so, dass Legionellen durchaus für bestimmte Menschen (insbes. Senioren) tödlich sein können. Kein Wunder also, dass sich viele der älteren Menschen durchaus Sorgen machten und sich „Alleingelassen fühlten“. Ich wurde mehrfach angesprochen, ob das denn immer noch gelte, ob das gefährlich sei usw. Alles Zeichen dafür, dass bei vielen Menschen Angst und Unsicherheit im Raum standen.

Auch wenn die KWG Hausverwaltung hier wohl rechtlich gesehen „richtig“ gehandelt hat, wäre es angebracht gewesen, hier anders zu handeln: Regelmäßige Schreiben über den aktuellen Stand, Austeilen von Informationsbroschüren, usw. Man kann von einer Hausverwaltung doch wohl mehr verlangen als ein „Duschverbots-Brief“, oder? Man kann natürlich nur spekulieren, wieso die KWG so gehandelt hat. Aber zufriedenstellend ist und war das keinesfalls!

Diese drei Beispiele habe ich exemplarisch herangezogen um darzulegen, wieso ich persönlich jedem Mieter und Immobilienbesitzer davon nur abraten kann, mit der KWG Hausverwaltung in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten!

Was sind die Learnings?

Natürlich kann es passieren, dass man einen Termin vergisst anzukündigen. Aus meiner Sicht wäre es richtig gewesen, das Fahrrad mit einem Ersatzschloss und einem Hinweis, wer den Schlüssel hat, abzuschließen. Ohne Murren sollte ein solcher Schaden behoben werden. Selbst wenn die Eigentümergesellschaft hier dagegen sein sollte (was die KWG Hausverwaltung sagte, aber mir nie einen Ansprechpartner nennen wollte), sollte eine Hausverwaltung mit ihrem Namen dafür geradestehen und ein Interesse daran haben, eine Lösung zu finden! Auch rein betriebswirtschaftlich wäre das kostengünstiger gewesen. Die Ignoranz ist ein absolutes No go!

Transparente Kommunikation ist das A&O. Wie sich nachträglich herausstellte, war die Sache mit den Legionellen nicht so kritisch. Entsprechende Informationen, z.B. ein Informationsabend, hätten diese Angst reduzieren können.

Insbesondere bei einem Schaden, der durch einen Suizid entsteht, ist es wichtig, sehr schnell zu handeln. Blutspritzer und eine zerbrochene Scheibe sollten umgehend beseitigt werden, insbesondere dann, wenn sie sich über einem stark frequentierten Eingang befinden. Hier ist flexibles und schnelles Handeln gefragt!

Warum schreibe ich das?

Weil ich verwundert bin, wie “unprofessionell” manche Unternehmen heutzutage noch arbeiten! Und wie erschreckend es auch ist, wie Unternehmen mit Kritik umgehen. Was mir bewusst wurde, ist das komplexe Zusammenspiel verschiedener Akteure: Hausverwaltung, Eigentümerbeirat, Sub-Unternehmen, Hausmeister usw. – bei einer mangelhaften Kommunikation ist es für den “Laien” daher oft nicht möglich, den “echten” Schuldigen zu identifizieren. Im Zweifel fällt es dann eben auf die KWG Hausverwaltung zurück, v.A., wenn diese schweigt.

Disclaimer: Die hier dargelegten Informationen spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Sie dienen insbesondere der Darlegung mangelhafter Kundenorientierung in Unternehmen unter marketingwissenschaftlichen Gesichtspunkten (C/D Paradigma). Ziel ist es nicht, dem Unternehmen einen Schaden zuzufügen. Sollten in diesem Beitrag dennoch Unwahrheiten stehen, freue ich mich über eine kurze informelle Email (oder Brief) und ich werde dies umgehend ändern. Einige Aussagen sind bewusst überspitzt bzw. ironisch formuliert und dienen nicht dem persönlichen Angriff bestimmter Mitarbeiter der KWG Hausverwaltung – aus diesem Grund wurden auch keine Mitarbeiter namentlich genannt. Es bezieht sich zudem nur auf die KWG Erlangen, nicht Dresden.

Nachtrag 24.6.14: Der Geschäftsführer der KWG meinte am Telefon zu mir (nachdem ich ihn endlich mal erreicht habe), die Missstände lägen wohl primär daran, dass der Eigentümerbeirat sehr restriktiv mit den finanziellen Mitteln umgeht. Bzgl. des Fahrradschlosses habe ich ihn dann gebeten, mit die Kontaktdaten des Beiratsvorsitzenden zu geben. Das hat er leider nicht gemacht, mir aber versprochen, mich bis spätestens Dienstag zurückzurufen. Er meinte, ich müsste Klagen.

Nachtrag 31.07.14: Der versprochene Rückruf des Geschäftsführers (bis spätestens 29.7.14) der KWG Erlangen blieb, wie erwartet, aus. Nun frage ich mich, ob ich die Telefonnummer der KWG Hausverwaltung nochmal wählen soll, oder mal fremnde Meinungen abhören. Jedenfalls schön, dass der Chef die mangelnde Kundenorientierung den anderen Mitarbeitern ja regelrecht “vorlebt”.

Nachtrag 01.08.14: Gestern Abend kam doch eine Antwort – via Brief Inhalt sinngemäß zusammengefasst: “Der Eigentümerbeirat ist der Buhmann”. Kritische Fragen meiner Mail blieben unbeantwortet. Argumentation über den Sachwert und auf Basis rechtlicher Aspekte. Brief machte nicht den Anschein, als wäre der Geschäftsführer der KWG Erlangen interessiert daran, eine Lösung zu finden. Schade. Wird nun eine Schlammschlacht.

Auch spannend: Die Zugriffszahlen auf diesen Beitrag wachsen.

Gegehn wir davon aus, dass ein Mitarbeiter Kosten i.H.v. 20€ pro Stunde verursacht und das Schreiben jedes Briefs 15 Minuten im Schnitt dauert. Gehen wir dann noch von 3€ Material- und Portokosten aus, sind wir bei 8€ pro Brief – dann sind wir nun schon bei 24€ Kosten, um 15€ zu sparen (die aus einem anderen Topf gehen). Ich glaube aber, dass die Kalkulation sehr optimistisch ist und wir schon bereits weit über 30€ liegen. Als Immobilienbesitzer würde ich mich nun fragen, ob ein Dienstleister, der ineffizient und mieterunfreundlich handelt, wirklich so ideal ist… Kurzum: Die KWG Erlangen schiebt die Schuld von sich ab und ist m.M. nach nicht daran interessiert, eine Lösung zu finden. Leider kann ich nicht nachvollziehen, ob das Geschriebene in dem Brief stimmt – denn die Kontaktdaten des Eigentümerbeirates habe ich noch immer nicht bekommen.

KWG Erlangen

Nachtrag 23.08./31.08.: In den letzten Wochen gab es wieder Ärger. Im Endeffekt sagt die KWG Hausverwaltung – sinngemäß – dass die oben dargelegten Dinge falsch sind und der Eigentümerbeirat der Buhmann ist. In der Tat sind da nicht die, um es vorsichtig zu sagen, “umgänglichsten” Menschen drinnen. Dennoch absolut unprofessionell von einer Hausverwaltung, alles auf andere zu schieben. Egal. Ich bin nun aus diesem Block ausgezogen. Zeit für neues mit kompetenteren und umgänglicheren Partnern! Und ohne der KWG Erlangen.

Share the joy