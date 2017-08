Share the joy

















Studienreview zum Brand Love Paper

Rauschnabel & Ahuvia (2014): You’re so lovable: Anthropomorphism and Brand Love. Journal of Brand Management, 21 (5), pp. 372-395.

Problemstellung und Praktische Relevanz:

In vielen Produktkategorien können Produkte nur sehr schwierig “objektiv” differenziert werden. Demnach versuchen viele Unternehmen, starke Bindungen zwischen Konsumenten und Marken aufzubauen. Dadurch erhoffen sie sich, homogene Produkteigenschaften durch intangible Markenwerte zu kompensieren. Eine der stäkrsten Beziehungsformen hier ist Brand Love – zu deutsch: Markenliebe.

Erkenntnisse darüber, wie Markenbeziehungen – so wie bspw. Brand Lovve (Markenliebe) aufgebaut werden können, sind daher essentiell für Manager. Diese Studie untersucht die Relevanz von der wahrgenommene Qualität einer Marke und Anthropomorphismus im Kontext des defensiven Marketings. Was das heißt? Die Studie zeigt am Beispiel von Lieblingsmarken von Konsumenten, inwieweit die Vermenschlichung einer Marke (Anthropomorphismus) und das wahrgenommene Qualitätsniveau der Marke den Aufbau von Brand Love determinieren.

Methodik:

Befragt wurden über 1100 Probanden zu ihren Lieblingsmarken aus einer der folgenden vier Kategorien: Kleidung, Sportschuhe, Schokolade, Bodycare. Die Befragten wurden zu ihrer Lieblingsmarke befragt (Brand Love, Anthropomorphismus, Brand Quality + einige weitere Kontrollvariablen). Zum Einsatz kamen Regressions- und Mediationsanalysen, konfirmatorische Faktorenanalysen sowie Konfidenzinterall-Overlaptests.

Ergebnisse & Implikationen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Anthropomorphismus über 30% der Varianz an Brand Love gegenüber der Lieblingsmarke eines Konsumenten erklärt (Delta R²). Der Erklärungsgehalt der Qualität ist deutlich geringer und liegt bei nur rund einem Prozent. Die Ergebnisse sind über die meisten Dimensionen von Brand Love nach Batra et al. (2012) stabil. Lediglich die Attitude Valence Dimension von Brand Love – die im Wesentlichen nur beinhaltet, wie „gut“ man eine Marke findet, zeigt komplett widersprüchliche Ergebnisse. Hier hat Anthropomorphismus nur einen sehr geringen Erklärungsgehalt, Brand Quality hingegen einen sehr starken. Fünf theoretische Erklärungsansätze, wieso diese Effekte auftreten, werden im Paper diskutiert.

Management-Implikationen für Brand Love:

Kurz und knapp: Wer Brand Love aufbauen will, sollte seine Marken vermenschlichen. Nun liegt die Frage nahe, wie man Anthropomorphismus steigern kann. Auch hierzu liefern frühere Forschungsarbeiten Erkenntnisse. Zum einen kann man Marken „In der ersten Person sprechen lassen“. Aus anderen Studien wissen wir, dass bspw. Facebook-Postings in der ersten Person zu höheren Anthropomorphismuswerten führen. Auch menschliche Markennamen wie Ralph Lauren oder Meister Proper können Marken menschliche Assoziationen verpassen. Ganz typisch ist auch die Verwendung von Logos, die menschliche Züge imitieren – bekannte Beispiele sind Amazon („Lachmund“). Bei einigen Autos erkennt man es übrigens an dem Kühlergrill („Mund“) und den Frontscheinwerfern („Augen“). Auch dazu gibt es massig Studien. Aber Achtung: Die “falsche“ Vermenschlichung kann durchaus negativ wirken.

Heißt das nun, dass man die Produktqualität vernachlässigen kann?

Ganz klar: Nein! Die Studie wurde im Rahmen des defensiven Marketings untersucht, d.h., wir haben uns angeschaut, inwieweit die Hypothesen bei Lieblingsmarken bestätigt werden können. Lieblingsmarken sind, zumindest kann das unterstellt werden, generell mit höheren Qualitätswahrnehmungen behaftet. Dementsprechend ist die Varianz der Qualitätswahrnehmung geringer als in Untersuchungen mit zufällig zugeordneten Marken. Weitere, noch nicht veröffentlichte, Analysen zeigen zwar, dass die Ergebnisse auch in (vergleichsweise) niedrigen Qualitätslevels stabil sind. Allerdings ist durchaus davon auszugehen, dass Qualitätsdefizite langfristig zum Abbau von Brand Love führen können. Ferner kann unterstellt werden, dass eine hohe Qualität eine Marke zur Lieblingsmarke „macht“, Band Love aber erst später entsteht. Last but not least haben Unternehmen durchaus auch Kunden, die eine Marke nur wegen der Qualität (bzw. einer positiven Einstellung) kaufen, ohne eine Beziehung zur Marke aufzubauen. Möglicherweise sind diese Kunden weniger rentabel als emotional gebundene Kunden – durchaus bringen aber auch sie Geld in ein Unternehmen und sollten daher nicht vernachlässigt werden.

Zitation:

Rauschnabel, Philipp A. & Ahuvia, Aaron C. (2014): You’re so lovable: Anthropomorphism and Brand Love. Journal of Brand Management, Volume 21, Issue 5, pp. 372-395. [Special Issue on Consumer Brand Relationships; Guest Editors: Marc Fetscherin and Daniel Heinrich]

Weitere Links:

