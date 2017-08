Share the joy

















Eines der zukünftigen Google Projekte ist ein selbstfahrendes Auto – ein Auto ohne Lenkrad und Gaspedal. Technisch gesehen sehr spannend. Aber auch theoretisch. Warum ist das ganze aus theoretischer Sicht so spannend?

Zum einen ist es ein stark anthropmorphisiertes Auto. Es fahert ‘von alleine’, hat eine vermenschlichte Front und es laesst sich via Sprache bedienen. Das KANN bei einigen Menschen zu deutlichen Sympathiewerten fuehren. Zum anderen kann es auch Menschen mit einem starken Kontrollverlust zu negativen Effekten fuehren – bspw. Fear of Technology. In einem aktuellen Projekt widmen wir uns diesen Fragestellungen. Teile davon wurden von Kollegen bereits untersucht.

