Share the joy

















Was sind Smartglasses (Google Glass)?

Smartglasses wie Google Glass oder Hololens sollen in naher Zukunft die Kommunikation revolutionieren – zumindest, wenn man aktuellen Prognosen glaubt. In einem aktuellen Forschungsprojekt mit Prof. Brem (University of Southern Denmark) und Prof. Ivens (Uni Bamberg) habe ich mich diesem Thema gewidmet – wohl als erste akademischen Konsumforscher.

Ziel der Studie, die im Journal ‘Computers in Human Behavior’ zur Publikation angenommen wurde, war es, das Thema Smartglasses erstmalig wissenschaftlich zu untersuchen – aus (potenzieller) Nutzerperspektive. Dazu gehoert natuerlich eine Klaerung des Begriffs Smartglasses, kurz: Eine Definition.

Definition Smartglasses

We define smartglasses as wearable computers with a mobile Internet connection that are worn like glasses or that mount on regular glasses to display information in the user’s view field. A camera, a microphone, and a GPS receiver capture information from the physical world. A prism positioned in front of the user’s right eye displays virtual information in the user’s view field.

Erkenntnisse zu Smart Glasses und Google Glass

Auf Basis zweier Studien haben wir den Einfluss von Persoenlichkeitsmerkmalen und der erwarteten technischen/sozialen Wahrnehmung auf die Bekanntheit und Kaufintention von Google Glass untersucht. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass soziale Risiken – bspw., als “Glasshole” wahrgenommen zu werden, eine hohe Relevanz spielen – je nach Persoenlichkeitstyp unterschiedlich stark. Im Endeffekt zeigen die Ergebnisse das, was Google gerade kommuniziert hat – Smartglasses haben einen Nutzen, der klarer kommuniziert werden muss. last but not least, die Optik muss angepasst werden! Mircosofts Hololens sind da bereits einen Schritt weiter.

Ebenfalls haben wir smartglasses als neue Form von Augmented Reality Wearables in die Entwicklung von Medien integriert. Augmented Reality (AR) deshalb, da smartglasses die physische und die virtuelle Welt integrieren. Unsere Studie ist somit zumindest eine der ersten wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich Smartglasses und Augmented Reality aus Nutzersicht widmen.

Citation: Rauschnabel, P.A.; Brem, A.; Ivens, B.S. (2015): Who will buy smart glasses? Empirical results of two pre-market-entry studies on the role of personality in individual awareness and intended adaption of Google Glass wearables. In: Computers in Human Behavior, forthcoming (accepted for publication) – the first scientific study about smart glasses!

hier noch ein weiterer wissenschaftlicher Input



Share the joy