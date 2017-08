Share the joy

















o2 EMail: Service?

Stellen Sie sich vor, Sie haetten ein Serviceproblem mit der Deutschen Post und Sie dueften der Deutschen Post keinen Brief schreiben. Das waere komisch, oder? Nun – so aehnlich ist es bei o2 – bei einem Internetanbieter werden Emails nicht akzeptiert! Dafuer “alles bitte per Post oder Fax!” Ja – FAX! Da frage ich mich doch: Wenn o2 (bzw. Telefonica, dazu gehoert der Anbieter von Internet und Mobilfunk ja) doch so sehr auf diese veraltete Technologie setzt und Emails noch immer Neuland fuer sie sind – wieso kann man dann ueber die o2-Website zwar emailfaehige Handys und Tablets kaufen, aber keine Faxgeraete? Diesen Service haette ich dann doch auch gerne!

Bin ich der einzige, der o2 gerne Emails schicken wuerde? Nein, wie diese Trendanalyse zumindest andeutet! Natuerlich koennen die Begriffe auch fehlinterpretiert werden – bspw., dass Menschen danach suchen, ob bei einem Paket eine Emailadresse beinhaltet ist. Allerdings sieht der Verlauf “o2 Kontakt email” zumindest etwas aehnlich aus und Diskussionen in Foren, die ich gelesen habe, unterstuetzen diese Vermutung.

o2 Email – Service via Fax?

Im can’t do blog wird live darueber berichtet, wie man als Kunde versucht, unrechtmaessig abgebuchtes Geld von o2 wieder zu bekommen. Hierbei wird taeglich ein Posting geschrieben, in welchem ueber den Verlauf des Aergers berichtet wird. o2 kennt diesen Blog bereits. Leider war die Kommunikation per Fax nicht erfolgreich und auf Emails kamen nur Autoresposes. Nun findet die Kommunikation via Social Media statt – ganz nach dem Motto ‘jeder darf und soll es wissen’. Vielleicht funktioniert o2s Social Media Monitoring ja besser als das Emailpostfach und das Faxgeraet.

Wie kann zu o2 Kontakt per Email aufnehmen?

Nunja, eine von o2 sicherlich nicht gewollte Idee koennte sein, einfach mal zu recherchieren, wie die Emailadressen bei o2 aufgebaut sind. Eine einfache Google Suche deutet darauf hin, dass der Name der Mitarbeiter vor einer telefonica-Domain steht. Den Namen eines passenden Mitarbeiters – bspw. eines Abteilungsleiters fuer Kundenservice, kann man ueber Xing und LinkedIn schnell zusammensuchen. So kann man die Probleme mit o2 (oder analog auch mit anderen Internetanbieter, Mobilfunkanbietern etc.) vielleicht auch loesen. Ein Versuch ist es wert! Ebenso kann man versuchen, diese Mitarbeiter einfach anzurufen – man muss es natuerlich schaffen, die Telefonzentrale dazu zu bringen, einen durchzustellen. Erfahrungsbericht folgt!

