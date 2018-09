Share the joy

















Eine aktuelle Studie zeit, wie Menschen die Privatsphäre von Datenbrillen – Augmented Reality Smart Glasses – beurteilen: Ihnen ist bewusst, dass sie mit der Nutzung ihre eigene Privatsphäre beeinflussen aber auch die ihrer Mitmenschen. Interessanterweise beeinflusst aber nur letzteres – also die Privatsphäre anderer Menschen – ihr Verhalten.

Vernachlässigung der eigenen Privatsphäre

Wie ist das zu erklären? Menschen gewichten Dinge, die kurzfristig passieren, stärker als Dinge, die in der Zukunft passieren. Die qualitativen Interviews zeigen, dass Menschen Risiken in Bezug auf ihre eigene Privatsphäre als unwahrscheinlich, abstrakt und in der Zukunft bewerten. Zudem resignieren viele Menschen – “man kann sowieso nichts dran ändern”. Die Konsequenzen bei der Verletzung der Privatsphäre anderer Menschen treffen aber sofort ein und sind weniger abstrakt. Somit fließen sie viel stärker in die Entscheidungsfindung ein. Zum Beispiel: Andere Menschen verhalten sich unehrlich. Man wird “schräg angeschaut” und aufgefordert, die Datenbrille abzuziehen. Die Ergebnisse wurden im renommierten Journal of Business Research publiziert.

